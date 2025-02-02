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Fenerbahçe'den flaş karar: Yıldız futbolcu TFF listesinden çıkarılıyor

Fenerbahçe'den flaş karar: Yıldız futbolcu TFF listesinden çıkarılıyor

10:492/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
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Fenerbahçe forması giyen yıldız isim, Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen kadrodan çıkarılacak. 27 yaşındaki futbolcu sadece UEFA Avrupa Ligi maçlarında oynayabilecek.

Fenerbahçe'de sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Bright Osayi-Samuel ile yapılan mukavele yenileme görüşmelerinde hâlâ bir sonuca varılmaması keyifleri kaçırdı.

Bu durumun Nijeryalı sağ bekin sahadaki performansına olumsuz yansıması üzerine Kızılyıldız’dan Ongjen Mimovic’in transfer eden sarı-lacivertliler kritik bir karar aşamasına geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Osayi-Samuel’in TFF listesinden çıkarılması, Avrupa Ligi maçları için UEFA’ya bildirilecek kadroda ise yer alması bekleniyor. Karar bu şekilde olması halinde tecrübeli futbolcu Türkiye’deki karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

Bu arada Premier Lig veya Championship’ten teklif gelmesi halinde Osayi-Samuel’in en geç yarın Fenerbahçe’den ayrılıp İngiltere’ye gitmesi de söz konusu.

27 yaşındaki futbolcu, 2021’den bu yana sarı-lacivertli formayla çıktığı 163 resmi maçta 7 gol attı, 14 asist yaptı.

#Fenerbahçe
#Süper Lig
#UEFA Avrupa Ligi

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