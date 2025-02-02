Fenerbahçe'den flaş karar: Yıldız futbolcu TFF listesinden çıkarılıyor

Hürriyet'te yer alan habere göre; Osayi-Samuel’in TFF listesinden çıkarılması, Avrupa Ligi maçları için UEFA’ya bildirilecek kadroda ise yer alması bekleniyor. Karar bu şekilde olması halinde tecrübeli futbolcu Türkiye’deki karşılaşmalarda forma giyemeyecek.