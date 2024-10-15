Fenerbahçe'den Galatasaray'a: Teklifinizi kabul ediyoruz

"Sn. Hatipoğlu’nun 'Son 2 yıl ve bu ilk 8 hafta dahil, tüm tartışmalı pozisyonlar, kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin. Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar puan kaybetmiş, çıksın. O zaman gerçekler ortaya çıkar' teklifini kabul ediyoruz."