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Fenerbahçe'den Galatasaray'a: Teklifinizi kabul ediyoruz

Fenerbahçe'den Galatasaray'a: Teklifinizi kabul ediyoruz

14:3115/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu’nun teklifini kabul ettiklerini duyurdu. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"NTV kanalında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Hatipoğlu’nun önerisine yönelik açıklamamızdır."

"Sn. Hatipoğlu’nun 'Son 2 yıl ve bu ilk 8 hafta dahil, tüm tartışmalı pozisyonlar, kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin. Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar puan kaybetmiş, çıksın. O zaman gerçekler ortaya çıkar' teklifini kabul ediyoruz."

"Öncelikle ve ivedilikle bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız."

"İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için en kısa sürede kendileriyle diyalog ve görüşme dahil her adımı atmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna vurguluyoruz."

"Böylelikle; şampiyonluk yarışında Türk futbol tarihinin unutamayacağı skandal hakem hatalarının ve kritik dönemeçlerde yaşananların açıklığa kavuşacağına inanıyoruz."

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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