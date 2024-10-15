Fenerbahçe'den Galatasaray'a: Teklifinizi kabul ediyoruz

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu’nun teklifini kabul ettiklerini duyurdu. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"NTV kanalında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Hatipoğlu’nun önerisine yönelik açıklamamızdır."
"Sn. Hatipoğlu’nun 'Son 2 yıl ve bu ilk 8 hafta dahil, tüm tartışmalı pozisyonlar, kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin. Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar puan kaybetmiş, çıksın. O zaman gerçekler ortaya çıkar' teklifini kabul ediyoruz."
"Öncelikle ve ivedilikle bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız."
"İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için en kısa sürede kendileriyle diyalog ve görüşme dahil her adımı atmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna vurguluyoruz."
"Böylelikle; şampiyonluk yarışında Türk futbol tarihinin unutamayacağı skandal hakem hatalarının ve kritik dönemeçlerde yaşananların açıklığa kavuşacağına inanıyoruz."