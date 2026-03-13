Fenerbahçe'den Ibrahim Diakite hamlesi! Teklif ortaya çıktı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Cercle Brugge forması giyen Ibrahim Diakite için teklifini hazırladı.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı bile. Kariyerli futbolcuların yanı sıra genç yeteneklere de yönelen sarı-lacivertlilerin hedeflerinden biri de Ibrahim Diakite.
NTV Spor'un Africa Foot'tan aktardığı habere göre Cercle Brugge forması giyen Gineli sağ bek için Fenerbahçe'nin ilk resmi teklifini yaptığı ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki sağ bek ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.
Buna göre Fenerbahçe'nin Ibrahim Diakite için 500 bin euro ve sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesi içeren 5 yıllık bir sözleşme teklifi yaptığı ve sarı-lacivertlilerin bu öneriyle transfer yarışında şimdiden üstünlüğü ele geçirdiği belirtildi.
Ibrahim Diakite için Fenerbahçe'nin yanı sıra Salzburg, Marsilya, Monaco, Lille ve Anderlecht'in de devrede olduğu aktarıldı.