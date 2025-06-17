Fenerbahçe'den Leroy Sane transferine karşılık ses getirecek hamle!

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın Leroy Sane transferine karşılık dünyaca ünlü yıldız için devreye girdi.
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler yaz transfer döneminde iddialı isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.
Bu doğrultuda Kanarya'da sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Yeni Asır'ın haberine göre, Galatasaray'ın Leroy Sane'yi kadrosuna katmasına karşılık Fenerbahçe'den de karşı hamle geldi.
Gelecek sezon şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe, Al-Nassr forması giyen yıldız sol kanat Sadio Mane'yi gündemine aldı.
Devre arasında Suudi Arabistan ekibinden Anderson Talisca'yı renklerine bağlayan sarı lacivertli yönetim bu transferle gelişen ikili ilişkileri kullanarak 33 yaşındaki Senegalli oyuncuyu da kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe'nin Mane ilgisi Suudi basınında da geniş yer buldu.
Arabistan basınında yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:
"Sadio Mane, bu yaz Al-Nassr'dan ayrılabilir."
"Sözleşmesi, Haziran 2026'ya kadar devam ediyor ancak bir yenileme olacağını düşünmüyorum. Mane'nin Fenerbahçe'ye transfer olması ve Jose Mourinho yönetiminde forma giyecek olması onun için harika olurdu."
"Mane, genellikle hocasının ondan talep ettiklerine iyi uyum sağlayan, çok yetenekli bir futbolcu."
"Bu, Mourinho'nun hoşuna giden bir şey ve muhtemelen Mane'nin yeteneğini daha fazla öne çıkaracaktır."
"Ayrıca Al-Nassr'da şu an yönetimsel bir kaos var. Ronaldo bile sözleşmesini henüz yenilemedi."