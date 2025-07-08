Fenerbahçe’den Mourinho’nun gözdesine 15 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe, Premier Lig devi Tottenham’ın 28 yaşındaki Malili ön liberosu Yves Bissouma’yı transfer listesinin başına koydu.
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Premier Lig devi Tottenham'da forma giyen Yves Bissouma'yı gündemine aldı.
Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertli kulübün teknik direktörü Jose Mourinho'nun 28 yaşındaki futbolcuyu çok istediği, bunun üzerine yönetimin İngiliz kulübüyle temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi.
Tottenham, Malili yıldız için pazarlık masasına 22-23 milyon euro seviyelerinde oturacak.
2026'ya kadar kontratı bulunan deneyimli oyuncunun ise Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
Fenerbahçe cephesinin ise görüşmelerde başlangıç olarak 15 milyon euro'luk bir teklif sunması bekleniyor.
Bissouma'ya dört yıllık sözleşme önerilecek. Transferin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler, mevcut kadrodaki Sofyan Amrabat'tan kulüp bulmasını isteyecek.