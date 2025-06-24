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Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz plan! İsmail Yüksek ve Amrabat giderse...

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz plan! İsmail Yüksek ve Amrabat giderse...

10:4324/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
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Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Sarı-lacivertliler İsmail Yüksek ile Sofyan Amrabat'ı takımdan göndermesi halinde sürpriz bir ismi renklerine bağlayacak.

Fenerbahçe için geride kalan sezon büyük bir hayal kırıklığı olarak tamamlandı.

Sarı-lacivertliler bu nedenle teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde sezon öncesi kadro planlama çalışmalarını titiz bir şekilde yürütüyor.

Kanarya'nın son olarak orta saha transferi için o yıldızla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Zenit'in 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Wendel'i yakından takip ediyor.

Sarı-lacivertliler, Rus kulübüyle olan iyi ilişkilerini bu transferde avantaja çevirmek isterken, operasyonun düğmesine Amrabat ve İsmail Yüksek'in durumuna göre basılacak.

Yeni bir menajerlik şirketiyle anlaşan Amrabat'a Suudi Arabistan'dan teklif gelmesi güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

Yeni bir menajerlik şirketiyle anlaşan Amrabat'a Suudi Arabistan'dan teklif gelmesi güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

Orta sahada yaşanacak olası ayrılıklar, Wendel transferinde süreci hızlandıracak. Zenit'in Sambacı yıldıza karşılık talep ettiği bonservis bedeli 25 milyon Euro. Yönetim, bu rakamı aşağı çekmenin yollarını arıyor.

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