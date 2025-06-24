Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz plan! İsmail Yüksek ve Amrabat giderse...

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Sarı-lacivertliler İsmail Yüksek ile Sofyan Amrabat'ı takımdan göndermesi halinde sürpriz bir ismi renklerine bağlayacak.

1 /8 Fenerbahçe için geride kalan sezon büyük bir hayal kırıklığı olarak tamamlandı.

2 /8 Sarı-lacivertliler bu nedenle teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde sezon öncesi kadro planlama çalışmalarını titiz bir şekilde yürütüyor.

3 /8 Kanarya'nın son olarak orta saha transferi için o yıldızla yakından ilgilendiği öğrenildi.

4 /8 Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Zenit'in 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Wendel'i yakından takip ediyor.

5 /8 Sarı-lacivertliler, Rus kulübüyle olan iyi ilişkilerini bu transferde avantaja çevirmek isterken, operasyonun düğmesine Amrabat ve İsmail Yüksek'in durumuna göre basılacak.

6 /8 Yeni bir menajerlik şirketiyle anlaşan Amrabat'a Suudi Arabistan'dan teklif gelmesi güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

7 /8 Yeni bir menajerlik şirketiyle anlaşan Amrabat'a Suudi Arabistan'dan teklif gelmesi güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.