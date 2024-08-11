Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım: Yıldız orta saha için geri sayım

Süper Lig'de ilk hafta maçında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertli takımda gözler Fred'i ararken, orta saha için de yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

1 / 10 Süper Lig'de yeni sezon başladı ve Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.

2 / 10 Mücadeleyi sarı lacivertliler, Edin Dzeko'nun attığı golle 1-0 kazandı.

3 / 10 Mücadele esnasında Fenerbahçeli taraftarlar, Fred'in yoluğunu orta sahada hissetti.

4 / 10 Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da orta sahalar hakkında açıklamalarda bulundu.

5 / 10 Sürekli olarak İsmail ve Szymanski'nin forma giydiğini belirten Mourinho, orta saha için transferin yapılacağına yönelik yeşil ışık yaktı.

6 / 10 Bugün de Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

7 / 10 Fred'in takımdan ayrı düz koşu yaparken ki bir fotoğrafını paylaşan Fenerbahçe, kum saati emojisini kullandı.

8 / 10 Yıldız orta sahanın ne zaman takıma döneceği merak konusuydu. Fred'in 2 hafta içerisinde formasına kavuşması bekleniyor.

9 / 10 Fenerbahçe yönetimi de orta saha transferi için gaza basmış durumda.