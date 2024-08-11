Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım: Yıldız orta saha için geri sayım

Süper Lig'de ilk hafta maçında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertli takımda gözler Fred'i ararken, orta saha için de yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Süper Lig'de yeni sezon başladı ve Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.
Mücadeleyi sarı lacivertliler, Edin Dzeko'nun attığı golle 1-0 kazandı.
Mücadele esnasında Fenerbahçeli taraftarlar, Fred'in yoluğunu orta sahada hissetti.
Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da orta sahalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Sürekli olarak İsmail ve Szymanski'nin forma giydiğini belirten Mourinho, orta saha için transferin yapılacağına yönelik yeşil ışık yaktı.
Bugün de Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Fred'in takımdan ayrı düz koşu yaparken ki bir fotoğrafını paylaşan Fenerbahçe, kum saati emojisini kullandı.
Yıldız orta sahanın ne zaman takıma döneceği merak konusuydu. Fred'in 2 hafta içerisinde formasına kavuşması bekleniyor.
Fenerbahçe yönetimi de orta saha transferi için gaza basmış durumda.
Lille maçının ardından Fenerbahçe'nin orta saha transferini bitirmesi bekleniyor.