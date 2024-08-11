Spor

Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım: Yıldız orta saha için geri sayım

Haber Merkezi
14:19 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 14:19 - 11/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'de ilk hafta maçında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertli takımda gözler Fred'i ararken, orta saha için de yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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Süper Lig'de yeni sezon başladı ve Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. 

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Mücadeleyi sarı lacivertliler, Edin Dzeko'nun attığı golle 1-0 kazandı.

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Mücadele esnasında Fenerbahçeli taraftarlar, Fred'in yoluğunu orta sahada hissetti.

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Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da orta sahalar hakkında açıklamalarda bulundu.

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Sürekli olarak İsmail ve Szymanski'nin forma giydiğini belirten Mourinho, orta saha için transferin yapılacağına yönelik yeşil ışık yaktı.

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Bugün de Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

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Fred'in takımdan ayrı düz koşu yaparken ki bir fotoğrafını paylaşan Fenerbahçe, kum saati emojisini kullandı.

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Yıldız orta sahanın ne zaman takıma döneceği merak konusuydu. Fred'in 2 hafta içerisinde formasına kavuşması bekleniyor.

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Fenerbahçe yönetimi de orta saha transferi için gaza basmış durumda.

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Lille maçının ardından Fenerbahçe'nin orta saha transferini bitirmesi bekleniyor.

#Fenerbahçe
#Fred
#Süper lig
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