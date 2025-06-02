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Fenerbahçe’den tarihi hamle: Efsaneler yuvaya dönüyor!

Fenerbahçe’den tarihi hamle: Efsaneler yuvaya dönüyor!

09:062/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi teknik kadroda büyük bir değişim rüzgârı estiriyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun, mevcut dört yardımcısıyla yolları ayırma kararı aldığı ve bu kararın bizzat Portekizli hocadan geldiği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetim, teknik ekibe en az bir Türk isim dahil edilmesi yönünde görüş birliğine varırken, kulübün efsane iki ismi gündeme geldi.

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de, sezonun bitimiyle birlikte teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibinde değişiklik yapılmasına karar verildi.


Sarı lacivertliler, Portekizli teknik adamın yardımcıları Salvatore Foti, Stefano Rapetti, Luca Fatiga ve Giovanni Cerra ile yollarını ayırdı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bu kararın kulüp yönetiminden değil, bizzat Jose Mourinho'dan geldiği öğrenildi. Deneyimli teknik adam, mevcut yardımcı kadrosuyla ilgili olumsuz bir değerlendirme yaptı ve yeni bir teknik ekip talebini doğrudan yönetime iletti.


Mourinho'nun, daha genç ve farklı yapıya sahip bir ekiple çalışmak istediği belirtildi. Yönetim ise bu talebi kabul ederken, yeni oluşacak teknik kadroda en az bir Türk antrenörün yer almasını istiyor.


Bu doğrultuda öne çıkan ilk isim, kulüp efsanelerinden Tuncay Şanlı oldu. Sakarya, Ümraniye ve son olarak Çorum'u çalıştıran Şanlı, 2002-2007 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymiş, ardından Middlesbrough ile Avrupa kapısını açmıştı.


En son Ümit Milli Takım teknik direktörlüğünü bırakan Gökhan Gönül ise Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı Avrupa Ligi maçında topa kafasını koyup kanlar içinde kaldığı görüntüsüyle hafızalarda yer etmişti.


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