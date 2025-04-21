Bir dönem Fenerbahçe'nin altyapısında forma giyen Ahmet Yiğit Gül'ün yeni mesleği taraftarı şoke etti. 2017-18 sezonunda Fenerbahçe U17 takımında forma giyen Gül, bir spor mağazasında kasiyerlik yaparken görüntülendi. Bu kare, sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

1 /7 2017-18 sezonunda Fenerbahçe altyapısından A Takım'a yükselen Ahmet Yiğit Gül'ün yeni mesleği herkesi şaşırttı.

2 /7 O dönemler Fenerbahçe formasıyla beklentilerle ortaya çıkan fakat istenilen performansı gösteremeyen Gül, büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

3 /7 24 yaşındaki Ahmet Yiğit Gül, geçtiğimiz günlerde bir mağazada kasiyerlik yaparken görüntülendi. Ortaya çıkan görüntü sonrası, futbolseverleri şaşkınlığa çevirdi.

4 /7 Ahmet Yiğit Gül, Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunurken, o dönemler birden fazla alt küme takımlarında kiralık olarak forma giydi.

5 /7 Sabah'ta yer alan habere göre 2022 senesinde profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıran eski oyuncu, şu anda kasiyer olarak bir spor mağazasında çalışıyor.

6 /7 Fenerbahçeli taraftarlar, Ahmet Yiğit Gül'ün gösterdiği bu dönüşümü hayal kırıklığıyla karşıladı. Gül ise hayatının yeni dönemine adapte olmaya çalışıyor.