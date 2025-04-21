Bir dönem Fenerbahçe'nin altyapısında forma giyen Ahmet Yiğit Gül'ün yeni mesleği taraftarı şoke etti. 2017-18 sezonunda Fenerbahçe U17 takımında forma giyen Gül, bir spor mağazasında kasiyerlik yaparken görüntülendi. Bu kare, sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...
2017-18 sezonunda Fenerbahçe altyapısından A Takım'a yükselen Ahmet Yiğit Gül'ün yeni mesleği herkesi şaşırttı.
O dönemler Fenerbahçe formasıyla beklentilerle ortaya çıkan fakat istenilen performansı gösteremeyen Gül, büyük bir hayal kırıklığına uğradı.
24 yaşındaki Ahmet Yiğit Gül, geçtiğimiz günlerde bir mağazada kasiyerlik yaparken görüntülendi. Ortaya çıkan görüntü sonrası, futbolseverleri şaşkınlığa çevirdi.
Ahmet Yiğit Gül, Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunurken, o dönemler birden fazla alt küme takımlarında kiralık olarak forma giydi.
Sabah'ta yer alan habere göre 2022 senesinde profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıran eski oyuncu, şu anda kasiyer olarak bir spor mağazasında çalışıyor.
Fenerbahçeli taraftarlar, Ahmet Yiğit Gül'ün gösterdiği bu dönüşümü hayal kırıklığıyla karşıladı. Gül ise hayatının yeni dönemine adapte olmaya çalışıyor.
Ahmet Yiğit Gül, 2024 Eylül'de Evren Spor ile sözleşme imzaladı ancak aktif olarak futbol oynamıyor.