Fenerbahçeli eski oyuncu açıkladı: 'Pazartesi günü kulübe gideceğim'

Haber Merkezi
15:3727/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
Fenerbahçe'de yeni yönetim göreve başladı. Bu arada sarı lacivertli takımın eski futbolcularından birisi de önemli bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve ekibi göreve başladı.

Samandıra'da bazı değişiklikler yapmak isteyen yeni yönetim, fikir alışverişlerinde bulunuyor.


Sarı lacivertli takımın eski oyuncusu Semih Şentürk, TivibuSpor'da şu ifadeleri kullandı:

"Sadettin Saran 21 sene önce nikah şahidimdi. Pazartesi yanına gideceğim fikir alışverişi yapacağız."

"Gökhan Gönül ile konuştum. Gökhan Gönül'ün başkanla hiçbir sıkıntısı yok."

'Tedesco Hoca bizi dinlemiyor, kendi tercihlerini yapıyor' dedi."

#Fenerbahçe
#Semih Şentürk
#Sadettin Saran
