Fenerbahçeli eski oyuncu açıkladı: 'Pazartesi günü kulübe gideceğim'

Fenerbahçe'de yeni yönetim göreve başladı. Bu arada sarı lacivertli takımın eski futbolcularından birisi de önemli bir açıklama yaptı.

1 /6 Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve ekibi göreve başladı.

2 /6 Samandıra'da bazı değişiklikler yapmak isteyen yeni yönetim, fikir alışverişlerinde bulunuyor.



3 /6 Sarı lacivertli takımın eski oyuncusu Semih Şentürk, TivibuSpor'da şu ifadeleri kullandı:

4 /6 "Sadettin Saran 21 sene önce nikah şahidimdi. Pazartesi yanına gideceğim fikir alışverişi yapacağız."

5 /6 "Gökhan Gönül ile konuştum. Gökhan Gönül'ün başkanla hiçbir sıkıntısı yok."