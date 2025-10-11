Fenerbahçeli eski oyuncu futbolu bıraktı: Taraftarlar tarafından çok seviliyordu

İsviçreli oyuncu Reto Ziegler, 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Ziegler daha önce yaptığı bir açıklamayla, Fenerbahçeli taraftarlarında kalbini kazanmıştı.
Daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Reto Ziegler, futbolu bıraktığını açıkladı.
39 yaşındaki oyuncu, 2011-2012 sezonunda bir yıl ve 2013-2014 sezonunda da yarım dönem sarı lacivertli formayı giymişti.
Kariyerinde Tottenham ve Juventus gibi takımlarda da süre alan Ziegler, yaptığı şu açıklamayla Fenerbahçeli taraftarların kalbini kazanmıştı.
"Ben bir dünya yıldızı hiçbir zaman olmadım. Bir Roberto Carlos ya da bir Anelka hiçbir zaman değildim. Dünya starı olma gibi kalitemde yoktu açıkçası."
"Ama 25 yaşımdan sonra en büyük erdemi yaşadım. Düşünün Fenerbahçeli oldum! Bundan daha büyük gurur olabilir mi? Sanmıyorum"