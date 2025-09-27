Fenerbahçeli eski oyuncudan Leroy Sane'ye şok sözler: 'Gereksiz bir hamle'

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Max Kruse, Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Leroy Sane hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, Alman basınına açıklamalarda bulundu.
37 yaşında olan oyuncu, Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Sane'nin Galatasaray'a transfer bence gereksizdi. Bu hamleye gerek yoktu."
"En iyi döneminde bir Bayern Münih oyuncusu olarak kesinlikle başka seçenekleri de vardı. Galatasaray görünüşe göre ona en iyi teklifi yaptı."
"Yine de, Türkiye'ye bu transferin kariyerinin çok erken bir döneminde gerçekleştiğini düşünüyorum."
"Her şeye rağmen Türkiye ilham verebilecek bir ülke. Ve bence Süper Lig, burada bazen tasvir edildiği kadar kötü değil; Sané'li Galatasaray, Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilse bile."
"Türkiye'ye gidişi, Sané'nin artık milli takıma aday gösterilmemesi için bir sebep olmamalı."
"Ama orada iyi bir performans sergilerse, bunda bir sorun yok. Onun kalitesindeki bir oyuncu, Alman Milli Takımı'nda olmayı gerçekten hak ediyor."