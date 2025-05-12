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Fenerbahçeli futbolcu takımına veda etti: Geri dönüyor!

Fenerbahçeli futbolcu takımına veda etti: Geri dönüyor!

15:1612/05/2025, Monday
G: 12/05/2025, Monday
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Fenerbahçe’den 1. Lig ekibi Sakaryaspor’a transfer olan genç futbolcu sarı-lacivertlilere geri dönüyor. Bu sezon 32 maça çıkan futbolcu 9 gol ve 1 asist kaydetti.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emre Demir, Sakaryaspor'daki kiralık döneminin ardından sarı-lacivertli takıma geri dönüyor.


21 yaşındaki futbolcu, 1. Lig'de sezonun bitmesinin ardından Sakaryaspor'a veda etti.


Emre Demir'in açıklaması şu şekilde:



"Şampiyonluk hedefiyle büyük umutlarla geldiğim Sakaryaspor'a bugün itibarıyla veda ediyorum...


Sezon boyunca saha içinde ve dışında birçok zorluk yaşadık. Ancak ne olursa olsun, formayı terlettiğimiz her an takım arkadaşlarımla birlikte mücadelemizi sonuna kadar verdik. En büyük gücümüz ise her zaman arkamızda duran, desteğini hiç esirgemeyen büyük Sakaryaspor taraftarıydı.

Tatangalar, sizlerle aynı duyguları paylaşmak, o coşkuyu yaşamak benim için her zaman unutulmaz bir deneyim oldu. Göğsümde taşıdığım bu formayı onurla giydim, şimdi ise güzel anılarla ayrılıyorum.


Sakaryaspor camiası çok daha büyük başarıları hak ediyor. Umuyorum ki en kısa zamanda bu büyük kulüp layık olduğu yerlere ulaşır.



Hakkınızı helal edin, hoşça kalın... "


SAKARYASPOR PERFORMANSI



Sakaryaspor'da 32 maça çıkan Emre Demir, 9 gol attı ve 1 asist yaptı. 

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