Fenerbahçeli futbolcudan gündem olan görüntü hakkında açıklama: Onuruma zarar vermekte

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a mağlup olduğu derbinin ardından sarı-lacivertli oyuncu Djiku'ya ait olduğu öne sürülen bir görüntü gündem olmuştu. Konuyla ilgili Ganalı futbolcundan açıklama geldi.
Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.
Sarı-lacivertli taraftarlar büyük üzüntü yaşarken, Alexander Djiku'nun derbiden sonraki bir görüntüsü gündem oldu.
Karşılaşmanın ardından özel arabasıyla stadyumdan ayrılan Ganalı stoperin aracında konsol oyunu oynadığı iddia edildi.
Sarı-lacivertli taraftarlar bu görüntü üzerinden Djiku'ya tepki gösterdi. 30 yaşındaki futbolcu da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak görüntünün gerçeği yansıtmadığını ifade etti. İşte Djiku'nun o açıklaması:
"Şu anda yayılmakta olan ve beni haksız şekilde suçlayan bir video hakkında açık bir yalanlama da bulunmak istiyorum. Gerçek bağlamından koparılmış ve çarpıtılmış bu içerik onuruma zarar vermekte ve imajıma ciddi şekilde gölge düşürmektedir."
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