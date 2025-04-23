Fenerbahçeli futbolcunun deprem paniği: Yalın ayak dışarı fırladılar

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Vatandaşlar kendilerini evlerinden dışarı atarken, Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos ve ailesi de panik yaşadı. Diego Carlos, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

1 /7 İstanbul'da saat 12.49’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

2 /7 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, sarsıntının merkez üssü Marmara Denizi açıklarında, İstanbul’un Silivri ilçesi olarak kaydedildi.

3 /7 Deprem, mega kentte geniş bir alanda hissedilirken, vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

4 /7 Fenerbahçeli Diego Carlos'un ailesinin deprem korkusu da kameraya yansıdı.

5 /7 Carlos'un ailesi de deprem anında büyük korku yaşadı.

6 /7 Yıldız oyuncunun eşi, çocuklarıyla birlikte yalın ayakla evlerini terk ettikten sonraki görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.