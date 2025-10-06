Fenerbahçeli gazeteciden çarpıcı iddia: "İdmana yarım saat çıkıp gidiyormuş"

Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve fırsat tepti. Kaybedilen puan kaybının ardından Fenerbahçeli gazeteci, Samandıra'da yaşananlara dair çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Süper Lig 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve rakiplerinin puan kaybettiği haftada fırsat tepti.
Kaybedilen puan kaybının ardından gazeteci Serdar Ali Çelikler, Tedesco öncesi Jose Mourinho ile başlanan sezona dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Çelikler, Mourinho'nun antrenmanın 30 dakikasından itibaren saha dışına çıktığını açıkladı.
“Mourinho yarım saat idmana çıkıp içeriye gidiyormuş. Ara ara camdan bağırarak yardımcılarına bir şeyler söylüyormuş."
"Mourinho’ya da yerlileri sormuşlar “İdmandan 5 dakika önce gelip, idman biter bitmez giderse ve %25-%30’una katılıp gerisini sakat geçirirse nasıl oynatayım?” demiş.”