Fenerbahçeli gazeteciden çarpıcı iddia: "İdmana yarım saat çıkıp gidiyormuş"

Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve fırsat tepti. Kaybedilen puan kaybının ardından Fenerbahçeli gazeteci, Samandıra'da yaşananlara dair çarpıcı bir iddia ortaya attı.

1 /4 Süper Lig 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve rakiplerinin puan kaybettiği haftada fırsat tepti.

2 /4 Kaybedilen puan kaybının ardından gazeteci Serdar Ali Çelikler, Tedesco öncesi Jose Mourinho ile başlanan sezona dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Çelikler, Mourinho'nun antrenmanın 30 dakikasından itibaren saha dışına çıktığını açıkladı.

3 /4 “Mourinho yarım saat idmana çıkıp içeriye gidiyormuş. Ara ara camdan bağırarak yardımcılarına bir şeyler söylüyormuş."