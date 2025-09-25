Fenerbahçeli yıldız için büyük iddia: "Formayı giymek istemiyor!"

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşmesi ve Dinamo Zagreb deplasmanında yenilmesi sonrasında birçok iddia ortaya atılmaya başlandı. Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler'in verdiği bilgiye göre sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusu artık Fenerbahçe forması giymek istemiyor.
Ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.
Çelikler, Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın henüz mazbatasını almadığına dikkati çekerken hukuki işlemlerin devam ettiğini belirtti.
Futbol takımı hakkında da konuşan Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin sezon başında büyük uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı John Duran ile ilgili olarak olumsuz ifadeler kullandı.
Kolombiyalı forvetin hala sakat olduğunu söyleyen Çelikler, genç oyuncunun bu saatten sonra Fenerbahçe'ye faydalı olamayacağını ve işinin bittiğini söyledi.
Serdar Ali Çelikler, "John Duran, hala sakat. Bu saatten sonra iş yapmayacağını düşünüyorum. Oynamak istemediğini biliyorum" ifadelerini kullandı.
John Duran sezon başında Al Nassr takımından kiralık olarak kadroya katılmıştı. Kolombiyalı futbolcu bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemiyordu.
John Duran, sezon başında Jose Mourinho'nun görev verdiği isimlerdendi. Genç yıldız, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin en büyük transfer hedeflerinden biriydi.
John Duran, Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 328 dakika oynadı. Duran, 1 gol attı 1 de asist yaptı.