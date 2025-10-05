Fenerbahçeli yıldız için çarpıcı yorum: "Çağdaş futbola tepki olarak doğmuş"

'Kaotik ortamları görmemiş olması eldeki umutları da azaltıyor'

"Tedesco, maksimum verimi alacak 11'i yaratamıyor. Szymanski'nin koşu kalitesi, mücadelesi övülüyor ama katkı vermiyor. Kaotik ortamları görmemiş olması eldeki umutları da azaltıyor. Motivasyon yükselirse bireysel performanslar yükselir ve Fenerbahçe kazanır, düşerse kazanamaz. Performans devamlılığı sağlaması bu teknik direktörün bu uygulamalarıyla olmaz."







