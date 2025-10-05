Fenerbahçeli yıldız için çarpıcı yorum: "Çağdaş futbola tepki olarak doğmuş"

Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve fırsat tepti. Maçın ardından ünlü yorumcu, karşılaşmada kötü performans sergileyen sarı-lacivertlilerin yıldız ismi çarpıcı ifadeler kullandı.
İki rakibinin puan kaybettiği haftada Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı ve fırsat tepti.
Maçın ardından yayıncı kuruluşta karşılaşmayı yorumlayan Uğur Meleke dikkat çeken ifadeler kullandı.
'Bir enkaz bıraktı'
"Jose Mourinho ve Ali Koç bir enkaz bıraktı. Mourinho'nun Fenerbahçe'si 100 milyon Euro'ya yakın bir para harcayıp daha işlevsiz bir takım bıraktı.
'Kaotik ortamları görmemiş olması eldeki umutları da azaltıyor'
"Tedesco, maksimum verimi alacak 11'i yaratamıyor. Szymanski'nin koşu kalitesi, mücadelesi övülüyor ama katkı vermiyor. Kaotik ortamları görmemiş olması eldeki umutları da azaltıyor. Motivasyon yükselirse bireysel performanslar yükselir ve Fenerbahçe kazanır, düşerse kazanamaz. Performans devamlılığı sağlaması bu teknik direktörün bu uygulamalarıyla olmaz."
'Çağdaş futbola tepki olarak doğmuş'
'En-Nesyri, çağdaş futbola tepki olarak doğmuş. Musaba, Semedo'yu 6 kere geçti. Zevk için, eğlence için geçti Musaba.'