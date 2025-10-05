Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçeli yıldız için çarpıcı yorum: "Çağdaş futbola tepki olarak doğmuş"

Fenerbahçeli yıldız için çarpıcı yorum: "Çağdaş futbola tepki olarak doğmuş"

23:085/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve fırsat tepti. Maçın ardından ünlü yorumcu, karşılaşmada kötü performans sergileyen sarı-lacivertlilerin yıldız ismi çarpıcı ifadeler kullandı.

İki rakibinin puan kaybettiği haftada Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı ve fırsat tepti.

Maçın ardından yayıncı kuruluşta karşılaşmayı yorumlayan Uğur Meleke dikkat çeken ifadeler kullandı.

'Bir enkaz bıraktı'

"Jose Mourinho ve Ali Koç bir enkaz bıraktı. Mourinho'nun Fenerbahçe'si 100 milyon Euro'ya yakın bir para harcayıp daha işlevsiz bir takım bıraktı.

'Kaotik ortamları görmemiş olması eldeki umutları da azaltıyor'

"Tedesco, maksimum verimi alacak 11'i yaratamıyor. Szymanski'nin koşu kalitesi, mücadelesi övülüyor ama katkı vermiyor. Kaotik ortamları görmemiş olması eldeki umutları da azaltıyor. Motivasyon yükselirse bireysel performanslar yükselir ve Fenerbahçe kazanır, düşerse kazanamaz. Performans devamlılığı sağlaması bu teknik direktörün bu uygulamalarıyla olmaz."



'Çağdaş futbola tepki olarak doğmuş'

'En-Nesyri, çağdaş futbola tepki olarak doğmuş. Musaba, Semedo'yu 6 kere geçti. Zevk için, eğlence için geçti Musaba.'

#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
#Samsunspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Futbolda milli ara zamanı: Milli maç ne zaman? Milli ara ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?