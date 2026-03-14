Fenerbahçeli yıldız için dikkat çeken sözler: Antrenman yaptıramıyorlar

10:4814/03/2026, Cumartesi
Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de kazan kaynıyor. Sarı-lacivertlilerde yıldız isimle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak taraftarının büyük tepkisini çekti.

A Spor yorumcusu Reha Kapsal, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı kalecisi Ederson'la ilgili olay bir açıklama yaptı.

Ederson'un idman yapmadığını söyleyen Kapsal, "Fenerbahçe'de Ederson'a antrenman yaptıramıyorlar. Adamın patlayıcılığı bitmiş. Adam kafasına göre davranıyor, egosu var. Net antrenman yapmıyor. Antrenman yapan bir kaleci, antrenman yapan bir sporcu öyle olmaz." dedi.

Ender Bilgin ise "Benim duyumlarım da sana benzer. Tabii yalanlayabilirler ama Ederson'la ilgili de hocanın ciddi serzenişi, sıkıntısı var diye duydum." ifadelerini kullandı.

