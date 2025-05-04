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Fenerbahçeli yıldız maç sonu güldü! Taraftarın büyük tepkisini çekti

Fenerbahçeli yıldız maç sonu güldü! Taraftarın büyük tepkisini çekti

21:154/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcunun maç sonu güldüğü anlar, taraftarların tepkisini çekti.

Süper Lig'in 34. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

Sarı-lacivertli takım ezeli rakibine, Gedson Fernandes'in attığı golle 1-0 mağlup olurken şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar, takımı tezahüratlarla protesto etti.

Mücadele sonrası Fred'in, Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'i tebrik ederken güldüğü anlar ise taraftarların büyük tepkisini çekti. 

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