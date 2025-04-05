Fenerbahçeli yıldız Mourinho'ya tepki gösterdi: Sezon sonunda ayrılacak

Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımda, yıldız oyuncunun Jose Mourinho'ya karşı kırgınlık yaşadığı ve sezon sonunda ayrılacağı öğrenildi.
Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 kaybeden ve kupadan elenen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sportke Novosti’nin haberine göre, Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, sarı-lacivertli ekipte yedek kalmaktan dolayı büyük bir mutsuzluk yaşıyor.
Sık sık kulübede oturan 30 yaşındaki file bekçisinin, teknik direktör Jose Mourinho’ya da kırgın olduğu öğrenildi.
Livakovic’in, kendisine yeterince şans verilmediğini düşündüğü ve bu durumdan dolayı hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.
Hırvatistan Milli Takımı’nın da kalesini koruyan Livakovic’in, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği öğrenildi.
Kulüp yönetiminin, Livakovic’in talebine nasıl yanıt vereceği ise merak konusu.