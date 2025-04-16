Fenerbahçeli yıldız tepkilere dayanamadı: Sosyal medya hesabını kapattı

Fenerbahçe'de son haftalara girilirken sergilediği performansla tartışma konusu olan ve yedek kulübesine çekilen yıldız isim çarpıcı bir harekete imza attı. Deneyimli futbolcu gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı.
Son haftalarda sergilediği performansla tartışma konusu olan Fenerbahçeli yıldız isim çarpıcı bir harekete imza attı.
Fiziksel görüntüsüyle ve formsuz görüntüsüyle tepki çeken Youssef En-Nesyri, oynanan son üç karşılaşmada yedek kulübesinde yer almıştı.
Fenerbahçeli taraftarların tepkisine maruz kalan Faslı forvet oyuncusu, Instagram hesabını kapattı.
En Nesyri, Ramazan ayında çok kilo aldığı için teknik direktör Jose Mourinho tarafından cezalılar listesine eklendiği bu nedenle yedeğe çekildiği iddia edilmişti.
27 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon toplamda 45 maça çıkarken 26 gol atıp 6 asistlik performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'yi 19.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.