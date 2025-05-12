Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık açıklaması: ‘Mourinho varsa ben yokum’

Şampiyonluk umutlarını yitiren Fenerbahçe’de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcunun Mourinho’nun takımda kalması halinde ayrılmak istediği öne sürüldü.
Mourinho'nun gelmesiyle birlikte yedek kulübesine hapsolan İsmail Yüksek, Portekizli'nin yeni sezonda takımın başında kalması halinde ayrılacak.
"MOU OLDUĞU SÜRECE OYNAMAM ZOR"
Yakın çevresine dert yanan İsmail'in, "Mourinho olduğu sürece F.Bahçe'de oynamam zor. O yüzden yaz aylarında ayrılmak istiyorum" dediği öğrenildi.
LYON İLGİLENMİŞTİ
İsmail Yüksek için Fransız temsilcisi Lyon, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kapısını transfer için çalmıştı ancak sarı-lacivertli kulüp yapılan teklifi reddetmişti.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maçta 1628 dakika forma şansı bulan Yüksek, 2 asist kaydetti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.