Fenerbahçeli yıldızdan olay hamle! Menajerini değiştirdi takımdan ayrılabilir

Son olarak Samsunspor'la deplasmanda berabere kalan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Sarı-lacivertlilerde yıldız ismin menajerini değiştirdiği ve ocak ayında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, kadrosuna kattığı yıldızlarla adından sıkça söz ettirdi.
Gelen isimlerin yanı sıra birçok futbolcusuyla yollarını ayıran Kanarya'da takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Sebastian Szymanski olmuştu.
2024/25 sezonunun sona ermesinin ardından satış listesine koyulan Polonyalı futbolcu, kamp döneminde gösterdiği etkili performans sonrası takımda kalmıştı.
Sezonun başlamasının gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen 26 yaşındaki futbolcudan flaş bir hamle geldi.
Fotomaç'ın Polonyalı gazeteci Krzysztof Gerlak'tan aktardığı bilgilere göre Sebastian Szymanski, menajerini değiştirdi ve ara transfer döneminde takımdan ayrılabilir.
Gerlak, "Sebastian Szymanski menajerini değiştirdi. Seba, Lyon'a transferi gerçekleşmeyince Mariusz Piekarski ile ilişkisini bitirmeye karar verdi. Yeni menajerin hedefi ne mi? Sanırım bu kış transfer yapmak." ifadelerini kullandı.