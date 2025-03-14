Fenerbahçeli yıldızın bileti kesildi: Rangers maçı sonu oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Rangers'a penaltılar sonucunda mağlup olarak turnuvaya veda etti. İki sezondur aynı şekilde turnuvadan elenen sarı-lacivertlilerde yönetim, bu maçın ardından yıldız oyuncunun biletini kesti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Rangers'a penaltılar sonucunda mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Avrupa kupalarına iki sezondur üst üste penaltılarla veda eden sarı-lacivertlilerde hayal kırıklığı yaşanırken yıldız futbolcunun geleceği tartışılmaya başlandı.
Son haftalarda performansıyla beklentileri karşılayamayan Dusan Tadic, Rangers maçında kaçırdığı penaltıyla turun gitmesinde başrol oynadı. Sırp futbolcu geçtiğimiz sezon Olympiakos maçında da penaltı vuruşundan yararlanamamıştı.
Fenerbahçe taraftarları, karşılaşma sonrası Tadic'e sosyal medya üzerinden #gohome etiketiyle binlerce yorum atarak tepki gösterdi.
Dün yaşananların ardından sarı-lacivertli yönetim, Dusan Tadic ile sözleşme yenileme fikrini yeniden gözden geçirme kararı aldı.
Geçtiğimiz günlerde menajeri İstanbul'a davet edilen Sırp futbolcuyla yapılması planlanan görüşmelerin askıya alındığı öğrenildi.
Dusan Tadic bu sezon toplamda 42 maça çıkarken 11 gol atıp 15 asistlik performans sergiledi.