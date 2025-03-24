UEFA Uluslar Ligi rövanş maçında Fenerbahçe file bekçisi Dominik Livakovic'in de formasını giydiği Hırvatistan deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Kylian Mbappe ile Dominik Livakovic arasında yaşananlar karşılaşmaya damga vurdu. Fenerbahçeli taraftarlar, Fransız yıldıza yaptığı hareketten dolayı tepki gösterdi.

1 /10 UEFA Uluslar Ligi'nde rövanş karşılaşmasında Fransa sahasında Hırvatistan'ı konuk etti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Fransa, Olise ve Ousmane Dembele'nin golleriyle karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. 30 dakikalık uzatmada gol sesi çıkmayınca müsabaka penaltılara gitti.

2 /10 Penaltı atışlarında Horozlar 7 penaltı vuruşunun 5'ini gole çevirirken Hırvatistan 7 penaltının 3'ünden faydalanamayınca kaybeden taraf oldu. Fransa bu galibiyetle yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.

3 /10 İKİ MAÇTA 14 KURTARIŞ Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic oynanan iki Fransa maçında da üstün performans sergiledi. İlk maçta 8, rövanşta ise 6 kurtarış yapan deneyimli file bekçisinin performansı yarı final için yeterli olmadı.

4 /10 Stade de France'ta oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında Dominik Livakovic ile Kylian Mbappe arasında yaşanan gerginlik mücadeleye damga vurdu.

5 /10 Bir pozisyonda topun çıkmasına son anda yetişen Dominik Livakovic meşin yuvarlağa hakim olduktan sonra Kylian Mbappe tarafından diz müdahalesine maruz kaldı.

6 /10 Kylian Mbappe'nin Dominik Livakovic'e bu müdahalesi sonrası Hırvat futbolcular sinirlendi. Mbappe, diz darbesi sonrası Livakovic'i kaldırmaya çalışınca Hırvat futbolcular Mbappe'yi ittirdi.

7 /10 Yaşananların ardından Fenerbahçeli taraftarlar Kylian Mbappe'ye tepki gösterdi. İşte sosyal medyada Mbappe'ye yapılan eleştiriler şu şekilde;

"Karaktersiz baktı gol atamıyor pislik yapıyor"

8 /10 "Bu Mbappe ne iğrenç topçu"

"Geçen gün Arda'ya da kızdın sen çok göze batmaya başladın"

9 /10 "Kırmızı kart yemedi mi bu hareket sonucunda?"