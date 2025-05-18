Fenerbahçelileri sinirlendiren fotoğraf: 'Rams Park'ta her yer Ali Koç'

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Sarı kırmızılı takım mücadeleden 1 puan aldığı taktirde şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşma öncesindeyse Fenerbahçeli taraftarları sinirlendiren bir olay yaşandı.
Galatasaray, bu sezonun en önemli maçlarından birinde bugün sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren sarı-kırmızlılar, sahadan 1 puanla dahi ayrılması durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyecek.
Teknik direktör Okan Buruk’la birlikte üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşmış olacak.
Sarı-kırmızılılar, böylece formasına 5. yıldızı takma hakkını da kazanacak.
Karşılaşma öncesindeyse Fenerbahçeli taraftarları sinirlendiren bir olay yaşandı.
Galatasaraylı taraftarlar Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho maskeleriyle maça geldi.
Sosyal medyada, 'Rams Park'ta her yer Ali Koç' paylaşımları yapıldı.