Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında dikkat çeken detay! Yedek kulübesinde...

Fenerbahçe, Süper Lig'de erteleme maçında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesiyle ilgili o detay dikkat çekti.
Fenerbahçe Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında sahasında Alanyaspor'u ağırladı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ile Yiğit Efe Demir, Corendon Alanyaspor maçı kadrosuna dahil edildi.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jhon Duran'ın yanı sıra statü gereği Edson Alvarez, Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Rodrigo Becao müsabakada yer almadı.
Kulübe Türk oyunculardan oluştu
Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor müsabakasında yedek kulübesinin tamamını Türk oyuncular doldurdu.
Sarı-lacivertlilerde, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, maçta forma bekledi.