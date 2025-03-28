Trendyol Süper Lig 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Bodrum Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak maç öncesi iki takımın maç kadroları belli oldu. İşte Bodrum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri...

1 /4 Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 29. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bodrum Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

2 /4 Fenerbahçe'de Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos, Bodrum kafilesinde yer almadı. Karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

3 /4 BODRUM FK - FENERBAHÇE İLK 11'LER Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Yusuf, Skriniar, Kostic, Amrabat, Szymanski, Oğuz, İrfan, En-Nesyri, Talisca.



