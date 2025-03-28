Trendyol Süper Lig 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Bodrum Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak maç öncesi iki takımın maç kadroları belli oldu. İşte Bodrum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 29. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bodrum Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe'de Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos, Bodrum kafilesinde yer almadı. Karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
BODRUM FK - FENERBAHÇE İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Yusuf, Skriniar, Kostic, Amrabat, Szymanski, Oğuz, İrfan, En-Nesyri, Talisca.
Bodrum FK: Rüzgar, Cenk, Ali, Chris, Üzeyir, Erkan, Ege, Musah, Okita, Pedro, Puscas.