Fenerbahçe’nin eski yıldızı Süper Lig deviyle anlaşma sağladı: Sezon sonunda takıma katılacak

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Fenerbahçe’nin eski yıldızı ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlı takımın, sezon sonunda yıldız oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.
Beşiktaş’ta hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde gelecek sezon için de çalışmalar yapan siyah beyazlılar, ilk isme imza attırmak üzere.
Beşiktaş’ın daha önce Fenerbahçe forması da giyen Altay Bayındır ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.
Siyah beyazlı takımın, Manchester United ile görüşmelerini sürdürdüğü ve bu transfer için takas formülünün de masada olduğu öğrenildi.
United’ın, Beşiktaş’tan bir oyuncuyla ilgilendiği ve Altay transferinde de takas kullanarak transferin resmiyete kavuşması bekleniliyor.