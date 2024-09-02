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Spor

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için yaptığı teklif ortaya çıktı: Çılgın rakam

Haber Merkezi
09:46 - 2/09/2024 lundi
Güncelleme: 10:00 - 2/09/2024 lundi
Yeni Şafak

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonuslar karşılığında Brighton'a transfer olmuştu. Sarı lacivertli takımın, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı teklif de ortaya çıktı.

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Fenerbahe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

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Sarı lacivertlilerin bir sol bek ve bir orta saha transferi daha yapmak istediği biliniyor.

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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de taraftarları üzen bir ayrılık yaşanmıştı.

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Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonuslar karşılığında Brighton'a transfer olmuştu.

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Teknik direktör Jose Mourinho da, Ferdi'nin gitmesinden dolayı üzgün olduklarını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı.

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"Fenerbahçe Ferdi'yi satmayı hiç istemedi. Kulüp, Ferdi'ye harika bir teklif yaptı"

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"Kabul etseydi Avrupa'nın en çok kazanan bek oyuncularından biri olacaktı ama oyuncu gitme kararı verdi."

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Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin, Ferdi Kadıoğlu'nun kalması için yaptığı teklif ortaya çıktı.


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Haberde Fenerbahçe'nin, 1.5 milyon euro kazanan Ferdi Kadıoğlu'na, 4 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

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Fakat Ferdi'nin İngiltere Premier Lig'de oynamak istemesi nedeniyle, Brighton'ın 2.5 milyon euroluk teklifini kabul ettiği öğrenildi.

#Fenerbahçe
#Ferdi Kadıoğlu
#Süper Lig
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