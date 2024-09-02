Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için yaptığı teklif ortaya çıktı: Çılgın rakam

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonuslar karşılığında Brighton'a transfer olmuştu. Sarı lacivertli takımın, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı teklif de ortaya çıktı.
Fenerbahe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertlilerin bir sol bek ve bir orta saha transferi daha yapmak istediği biliniyor.
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de taraftarları üzen bir ayrılık yaşanmıştı.
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonuslar karşılığında Brighton'a transfer olmuştu.
Teknik direktör Jose Mourinho da, Ferdi'nin gitmesinden dolayı üzgün olduklarını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı.
"Fenerbahçe Ferdi'yi satmayı hiç istemedi. Kulüp, Ferdi'ye harika bir teklif yaptı"
"Kabul etseydi Avrupa'nın en çok kazanan bek oyuncularından biri olacaktı ama oyuncu gitme kararı verdi."
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin, Ferdi Kadıoğlu'nun kalması için yaptığı teklif ortaya çıktı.
Haberde Fenerbahçe'nin, 1.5 milyon euro kazanan Ferdi Kadıoğlu'na, 4 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.
Fakat Ferdi'nin İngiltere Premier Lig'de oynamak istemesi nedeniyle, Brighton'ın 2.5 milyon euroluk teklifini kabul ettiği öğrenildi.