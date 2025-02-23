Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde yönetimin, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için belirlediği prim ortaya çıktı.
Süper Lig'in 25. haftası tarihi bir karşılaşmaya tanıklık edecek. Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Sarı kırmızılı takım, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor. Maçı Galatasaray'ın kazanması demek, puan farkının 9'a yükselmesi ve aynı zamanda ikili averajda sarı kırmızılıların üstünlüğü ele alması manasına geliyor.
Şampiyonluk yarışında rakibinin gerisinde kalan Fenerbahçe, ağır bir darbe yememek için bu derbiye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Bu yüzden hem teknik heyet hem de yönetim elinden geleni yapmak istiyor.
Teknik heyetin bu karşılaşma için adeta tesislere kapandığı ve Galatasaray maçına özel hazırlandığı öğrenildi. Yönetim de bu kritik maç için harekete geçti.
Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi için oyunculara vereceği prim belli oldu. Sarı lacivertli yönetim, bu karşılaşma için kesenin ağzını bir hayli açtı ve tarihi bir prim verme kararı aldı.
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için 5 milyon euro prim belirledi. Sarı lacivertli oyuncular, bu maçı kazandıkları halde 5 milyon euro prim alacaklar.
Galatasaray ile Fenerbahçe, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.