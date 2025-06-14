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Fenerbahçe’nin hazırlık maçları belli oldu: Son 2 maç Benfica ve Al Ittihad!

Fenerbahçe’nin hazırlık maçları belli oldu: Son 2 maç Benfica ve Al Ittihad!

15:4014/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz’de kamp yapacak. Sarı-lacivertliler burada 4 hazırlık maçına çıkacak. Son iki maçında Al Ittihad ve Benfica gibi önemli takımlarla oynayacak. Peki, Fenerbahçe’nin hazırlık maçları ne zaman? İşte sorunun cevabı.

Yeni sezona Jose Mourinho ile devam etme kararı alan Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampı ve rakipleri resmen açıklandı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "6 Temmuz'da İstanbul'da toplanacak olan sarı lacivertli oyuncularımız, iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçlerini tamamlayacaklardır.


8 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesislerinde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan takımımız, çalışmalarının İstanbul etabına 14 Temmuz'a kadar tesislerimizde devam edecektir." denildi.


Yurt dışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz'da Portekiz'e hareket edecek olan Fenerbahçe, 27 Temmuz'a kadar devam edecek olan kamp çerçevesinde dört hazırlık maçına çıkacak.  

İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçları;



17 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Portimonense


20 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Sunderland




23 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Al Ittihad


26 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Benfica




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