Fenerbahçe’nin istediği Joao Felix’e servet teklif edildi: Premier Lig yolcusu

Fenerbahçe’nin uzun zamandır istediği yıldız futbolcu Joao Felix’e Premier Lig’de rekor teklif geldi. Geçen sezon Barcelona forması giyen yıldız futbolcu Atletico Madrid’e geri döndü. Birçok kulübün transfer listesinde yer alan Portekizli futbolcu Premier Lig’e gitmeye çok yakın. Detaylar haberimizde.
Kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle beraber Barcelona'dan Atletico Madrid'e geri dönen ve geleceği merak konusu olan Joao Felix ile ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basınından Todofichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, şu anda Portekizli forveti transfer etmek için en büyük aday konumunda yer alıyor.
Haberde İngiliz ekibinin Atletico Madrid'e 40 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralık anlaşma teklif ettiği ancak bunun kabul edilmediği iddia edildi.
Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki hücumcu, çıktığı 44 maçta; 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Joao Felix kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
João Félix Sequeira, 10 Kasım 1999 tarihinde Viseu, Portekiz'de doğdu. Futbola olan ilgisi erken yaşlarda başladı ve Porto'nun altyapısında futbola adım attı.
2018 yılında Benfica'nın A takımına yükselen João Félix, ilk sezonunda gösterdiği etkileyici performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.
2019 yazında, João Félix, 126 milyon Euro gibi rekor bir transfer ücreti ile Atlético Madrid'e transfer oldu.
Bu transfer, onu tarihin en pahalı genç oyuncularından biri yaptı.
Joao Felix
Joao Felix