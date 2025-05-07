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Fenerbahçe'nin istediği teknik direktörle ilgili flaş gelişme: Sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin istediği teknik direktörle ilgili flaş gelişme: Sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı

Haber Merkezi
10:457/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yarıştığı üç kulvardan da havlu atan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması bekleniyor. Sarı lacivertli takımda yönetimin Mourinho yerine getirmek istediği isim de belli oldu. Fenerbahçe'nin istediği teknik direktörün, sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı.

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a sahasında 1-0 yenilerek bitime 4 maç kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen ve şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Ayrıca sarı lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet ediyor.

Fenerbahçe'de Mourinho ile yollarını ayıracağı iddiaları ayyuka çıkarken Portekizli hocanın yerine gelme ihtimali olan isimler de konuşulmaya başladı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Jose Mourinho'nun yerine adı gündeme gelen hocalardan biri de Vincenzo Montella oldu.

A Milli Takımın başında bulunan İtalyan çalıştırıcının, Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından biri olduğu iddia edildi.

Ay-Yıldızlı ekiple sözleşmesi devam eden Montella, isterse 6 maaş ödemesi yaparak A Milli Takım'la yollarını ayırabilir. TFF de kendisini yollarsa yine 6 maaş tazminat ödemek zorunda.

Hocanın 2026 Haziran ayında sözleşmesi sona eriyor.

Montella, eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile 27 Eylül 2023 Çarşamba günü 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ücreti ise 2.5 milyon Euro...

Bu arada federasyon, deneyimli teknik adam ile sonuna kadar yola devam edeceklerinin altını özellikle çizdi.

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