Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu? Eski hakemler yorumladı

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 yendi. Mücadele sonrası sarı-lacivertli takımın kazandığı penaltı tartışma konusu olurken eski hakemler de dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonları yayıncı kuruluştaki "Trio" programında masaya yatırıldı. Eski hakemler, Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon için ne dedi?
Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonda karar doğru mu?
Deniz Çoban: Topla oynadıktan sonra sorumluluktan kurtulamazsınız. Bu top çok net şekilde kafayla oynama mesafesinde. Oyuncunun kafayla oynayacağı yere o ayağı soktuğunuz zaman bir defa endirekt serbest vuruş cepte, temas olmasa. O ayak rakibe temas ederse bu da direkt serbest vuruşa döner, penaltıya. Şüphe götürmez şekilde ayağın teması olduğunu da görüyorum. O yüzden penaltıda sıkıntı yok.
Bahattin Duran: Top kafayla oynama mesafesinde. Antalyasporlu futbolcu risk almış. Buradan gördüğüm kadarıyla bu pozisyon çizginin üzerinde ya da içerisinde. Penaltı.
Bahattin Duran: Top kafayla oynama mesafesinde. Antalyasporlu futbolcu risk almış. Buradan gördüğüm kadarıyla bu pozisyon çizginin üzerinde ya da içerisinde. Penaltı.