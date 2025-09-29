Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu? Eski hakemler yorumladı

11:2029/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 yendi. Mücadele sonrası sarı-lacivertli takımın kazandığı penaltı tartışma konusu olurken eski hakemler de dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonları yayıncı kuruluştaki "Trio" programında masaya yatırıldı. Eski hakemler, Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon için ne dedi?

Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonda karar doğru mu?


Deniz Çoban: Topla oynadıktan sonra sorumluluktan kurtulamazsınız. Bu top çok net şekilde kafayla oynama mesafesinde. Oyuncunun kafayla oynayacağı yere o ayağı soktuğunuz zaman bir defa endirekt serbest vuruş cepte, temas olmasa. O ayak rakibe temas ederse bu da direkt serbest vuruşa döner, penaltıya. Şüphe götürmez şekilde ayağın teması olduğunu da görüyorum. O yüzden penaltıda sıkıntı yok.

Bahattin Duran: Top kafayla oynama mesafesinde. Antalyasporlu futbolcu risk almış. Buradan gördüğüm kadarıyla bu pozisyon çizginin üzerinde ya da içerisinde. Penaltı.

