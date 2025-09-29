Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu? Eski hakemler yorumladı

Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonda karar doğru mu?





Deniz Çoban: Topla oynadıktan sonra sorumluluktan kurtulamazsınız. Bu top çok net şekilde kafayla oynama mesafesinde. Oyuncunun kafayla oynayacağı yere o ayağı soktuğunuz zaman bir defa endirekt serbest vuruş cepte, temas olmasa. O ayak rakibe temas ederse bu da direkt serbest vuruşa döner, penaltıya. Şüphe götürmez şekilde ayağın teması olduğunu da görüyorum. O yüzden penaltıda sıkıntı yok.