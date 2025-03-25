Fenerbahçe'nin Milan Skriniar için ödeyeceği bonservis ücreti belli oldu: Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için Fransız kulübüyle görüşmelerini sürdürüyordu. Sarı lacivertliler, Milan Skriniar için PSG ile anlaşma sağladı.

1 /5 Fenerbahçe'ye Milan Skriniar için PSG'den güzel haber geldi.

2 /5 Türkiye gazetesine yer alan habere göre Fenerbahçe, yıldız futbolcu için PSG ile sözlü anlaşma sağladı.

3 /5 İki kulübün yapılan görüşmeler sonucu el sıkıştığı bildirildi.

4 /5 Söz konusu haberde, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar'ın bonservisinin alınacağı belirtildi.