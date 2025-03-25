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Fenerbahçe'nin Milan Skriniar için ödeyeceği bonservis ücreti belli oldu: Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin Milan Skriniar için ödeyeceği bonservis ücreti belli oldu: Anlaşma sağlandı

Haber Merkezi
14:5325/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için Fransız kulübüyle görüşmelerini sürdürüyordu. Sarı lacivertliler, Milan Skriniar için PSG ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar için PSG'den güzel haber geldi.

Türkiye gazetesine yer alan habere göre Fenerbahçe, yıldız futbolcu için PSG ile sözlü anlaşma sağladı.

İki kulübün yapılan görüşmeler sonucu el sıkıştığı bildirildi.

Söz konusu haberde, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar'ın bonservisinin alınacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin, Milan Skriniar için PSG'ye 10 milyon euro ödeyeceği aktarıldı.

#Fenerbahçe
#Milan Skriniar
#PSG

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