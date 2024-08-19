Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmek istediği iki futbolcu ortaya çıktı

Eksik bölgeler için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin orta sahaya transfer etmek istediği iki futbolcu ortaya çıktı. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 10 Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'de eksik bölgeler için çalışmalar sürüyor.



2 / 10 Orta saha mevkisinde Fred'in sakatlığı ve Krunic'in sergilediği performansın ardından Jose Mourinho yönetime raporunu sunmuştu.



3 / 10 Miguel Crespo'nun Başakşehir'e transferi sonrası orta sahadan bir oyuncu daha eksildi.

4 / 10 Performansıyla Mourinho'nun gözünden düşen Rade Krunic'in ayrılığına sıcak bakılıyor.

5 / 10 Sportif direktör Mario Branco, transfer görüşmelerini sürdürse de mutlu sona bir türlü ulaşamadı.

6 / 10 Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği iki futbolcuyu açıkladı.



7 / 10 Çelikler, "Fenerbahçe bu 2 orta sahadan birini alacak, hayırlı olsun."



8 / 10 Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak için uğraş verdiği oyuncuların biri Flumiense forması giyen orta saha Alexsander.



9 / 10 Bir diğer oyuncu ise Boca Juniors'ın genç orta sahası Cristian Medina.