Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmek istediği iki futbolcu ortaya çıktı

Eksik bölgeler için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin orta sahaya transfer etmek istediği iki futbolcu ortaya çıktı. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'de eksik bölgeler için çalışmalar sürüyor.
Orta saha mevkisinde Fred'in sakatlığı ve Krunic'in sergilediği performansın ardından Jose Mourinho yönetime raporunu sunmuştu.
Miguel Crespo'nun Başakşehir'e transferi sonrası orta sahadan bir oyuncu daha eksildi.
Performansıyla Mourinho'nun gözünden düşen Rade Krunic'in ayrılığına sıcak bakılıyor.
Sportif direktör Mario Branco, transfer görüşmelerini sürdürse de mutlu sona bir türlü ulaşamadı.
Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği iki futbolcuyu açıkladı.
Çelikler, "Fenerbahçe bu 2 orta sahadan birini alacak, hayırlı olsun."
Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak için uğraş verdiği oyuncuların biri Flumiense forması giyen orta saha Alexsander.
Bir diğer oyuncu ise Boca Juniors'ın genç orta sahası Cristian Medina.
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, kısa süre içerisinde bir orta sahayı kadrosuna katmaya planlıyor.