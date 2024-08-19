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Spor

Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmek istediği iki futbolcu ortaya çıktı

19:22 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:26 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Eksik bölgeler için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin orta sahaya transfer etmek istediği iki futbolcu ortaya çıktı. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'de eksik bölgeler için çalışmalar sürüyor.


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Orta saha mevkisinde Fred'in sakatlığı ve Krunic'in sergilediği performansın ardından Jose Mourinho yönetime raporunu sunmuştu.


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Miguel Crespo'nun Başakşehir'e transferi sonrası orta sahadan bir oyuncu daha eksildi.

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Performansıyla Mourinho'nun gözünden düşen Rade Krunic'in ayrılığına sıcak bakılıyor.

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Sportif direktör Mario Branco, transfer görüşmelerini sürdürse de mutlu sona bir türlü ulaşamadı.

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Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği iki futbolcuyu açıkladı.


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Çelikler, "Fenerbahçe bu 2 orta sahadan birini alacak, hayırlı olsun."


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Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak için uğraş verdiği oyuncuların biri Flumiense forması giyen orta saha Alexsander.


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Bir diğer oyuncu ise Boca Juniors'ın genç orta sahası Cristian Medina.

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Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, kısa süre içerisinde bir orta sahayı kadrosuna katmaya planlıyor.


#Fenerbahçe
#Transfer
#Trendyol Süper Lig
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