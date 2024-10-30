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Fenerbahçe'nin Osayi Samuel'e yaptığı teklif ortaya çıktı: Anlaşma sağlanamadı

Fenerbahçe'nin Osayi Samuel'e yaptığı teklif ortaya çıktı: Anlaşma sağlanamadı

Ömer Çelikbaşlı
10:0930/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Nijeryalı oyuncu, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel için soru işaretleri devam ediyor.

Nİjeryalı oyuncunun geleceği henüz belli olmadı.

Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci'nin sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe her iki oyuncuyla da masaya oturdu.

Fakat şu anda Osayi Samuel ile anlaşma sağlanamadı.

Yıllık 1.5 milyon euro civarında maaş alan Osayi Samuel, Fenerbahçe'den 2.5 milyon euro maaş istiyor.

Fenerbahçe ise oyuncuya en fazla 2 milyon euro maaş vereceğini belirtti.

Osayi tarafı ise Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi.

Eğer sarı lacivertliler, rakam yükseltmezse, Osayi Samuel sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılacak.

Bu yüzden Fenerbahçe Yönetimi, Osayi'yi devre arasında az da olsa bir bonservis rakamına satıp yeni bir sağ bek almanın planlarını yapıyor.

#Fenerbahçe
#Osayi Samuel
#İrfan Can Kahveci

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