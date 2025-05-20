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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi eleme maçları ne zaman? Tarihler belli oldu

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi eleme maçları ne zaman? Tarihler belli oldu

Haber Merkezi
09:4620/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Süper Lig'i ikinci sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sağlayamadı. Sarı lacivertliler, Devler Ligi'ne 3. eleme turundan katılacak. Peki, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi eleme maçları ne zaman? Fenerbahçe gruplara kalmak için kaç eleme maçı oynayacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'i 2. bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılma kazanan Fenerbahçe seri başı olamayacak.

3. eleme maçları için kuralar 21 Temmuz 2025’te çekilecek.

Karşılaşmalar ise 5-6 ve 12 Ağustos'ta yapılacak.

Sarı-lacivertliler turu geçerse 4 Ağustos'ta çekilecek kurayla play-off'taki, rakibi belli olacak.

19-20 ve 26-27 Ağustos'taki maçlarda kazanan takım adını gruplara yazdıracak.

#Fenerbahçe
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#Şampiyonlar Ligi eleme maçları
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