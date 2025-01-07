Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi. Sarı lacivertli takımın, transfer listesinde yer alan bir oyuncu, takımıyla olan sözleşmesini uzattı.
En-Nesyri'nin ayrılık ihtimaline karşı transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Sarı lacivertli takımın, transfer listesinde yer alan hatta Branco'nun bir görüşme yaptığı iddia edilen yıldız oyuncu, takımında kalmaya karar verdi.
Dünyaca ünlü yıldızın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı resmi olarak açıklandı.
İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham, Heung-Min Son’un sözleşmesinde bulunan opsiyonu kullandığını ve Güney Koreli futbolcunun 2026 yılına kadar takımda kalacağını duyurdu.
Konuyla ilgili Kuzey Londra ekibinin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Son’un takımda kalmasından dolayı mutluluk duydukları ifade edildi.
32 yaşındaki futbolcunun ismi, transfer gündeminde birçok takımla anılıyordu.
Özellikle Fenerbahçe'nin de devre arasında oyuncuyu kadrosuna katmak istediği biliniyordu.
Son, bu sezon 17’si Premier Lig, 2’si EFL Cup ve 4’ü UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 23 maçta forma giyerken, 7 gol, 6 asistlik katkı sağladı.