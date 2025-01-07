Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jose Mourinho'ya kötü haber: Fenerbahçe'nin görüşme yaptığı oyuncu sözleşmesini uzattı

Jose Mourinho'ya kötü haber: Fenerbahçe'nin görüşme yaptığı oyuncu sözleşmesini uzattı

Haber Merkezi
13:257/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi. Sarı lacivertli takımın, transfer listesinde yer alan bir oyuncu, takımıyla olan sözleşmesini uzattı.

En-Nesyri'nin ayrılık ihtimaline karşı transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Sarı lacivertli takımın, transfer listesinde yer alan hatta Branco'nun bir görüşme yaptığı iddia edilen yıldız oyuncu, takımında kalmaya karar verdi.

Dünyaca ünlü yıldızın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı resmi olarak açıklandı.

İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham, Heung-Min Son’un sözleşmesinde bulunan opsiyonu kullandığını ve Güney Koreli futbolcunun 2026 yılına kadar takımda kalacağını duyurdu.

Konuyla ilgili Kuzey Londra ekibinin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Son’un takımda kalmasından dolayı mutluluk duydukları ifade edildi.


32 yaşındaki futbolcunun ismi, transfer gündeminde birçok takımla anılıyordu.

Özellikle Fenerbahçe'nin de devre arasında oyuncuyu kadrosuna katmak istediği biliniyordu.

Son, bu sezon 17’si Premier Lig, 2’si EFL Cup ve 4’ü UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 23 maçta forma giyerken, 7 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

#Fenerbahçe
#Heung-Min Son
#Tottenham

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yutulabilir mide balonu yasaklandı! İşte nedeni...