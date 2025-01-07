Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi. Sarı lacivertli takımın, transfer listesinde yer alan bir oyuncu, takımıyla olan sözleşmesini uzattı.

1 /9 En-Nesyri'nin ayrılık ihtimaline karşı transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

2 /9 Sarı lacivertli takımın, transfer listesinde yer alan hatta Branco'nun bir görüşme yaptığı iddia edilen yıldız oyuncu, takımında kalmaya karar verdi.

3 /9 Dünyaca ünlü yıldızın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı resmi olarak açıklandı.

4 /9 İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham, Heung-Min Son’un sözleşmesinde bulunan opsiyonu kullandığını ve Güney Koreli futbolcunun 2026 yılına kadar takımda kalacağını duyurdu.

5 /9 Konuyla ilgili Kuzey Londra ekibinin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Son’un takımda kalmasından dolayı mutluluk duydukları ifade edildi.



6 /9 32 yaşındaki futbolcunun ismi, transfer gündeminde birçok takımla anılıyordu.

7 /9 Özellikle Fenerbahçe'nin de devre arasında oyuncuyu kadrosuna katmak istediği biliniyordu.

8 /9 Son, bu sezon 17’si Premier Lig, 2’si EFL Cup ve 4’ü UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 23 maçta forma giyerken, 7 gol, 6 asistlik katkı sağladı.