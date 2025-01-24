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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde son hafta maçı ne zaman, kimle oynayacak?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde son hafta maçı ne zaman, kimle oynayacak?

11:4124/01/2025, пятница
G: 24/01/2025, пятница
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında evinde Fransa Lig 1 ekibi Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi’nde 3. beraberliğini alarak 9 puana yükseldi ve 23. sırada yer aldı. Fenerbahçe son hafta 1 puan alması halinde play-off oynayamayı garantileyecek. Peki, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde son hafta maçı ne zaman, kimle oynayacak? İşte detaylar.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Lyon ile golsüz berabere kaldı.


Bu sonuçla 9 puana ulaşan Fenerbahçe, 23. sırada yer aldı.

Sarı-lacivertliler son hafta maçı kazanırsa ya da berabere kalırsa play-off turunda yerini ayırtacak.


Maçı kaybederse yarı yarıya ihtimalle ya yoluna devam edecek ya da elenecek.


Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde son hafta maçı ne zaman, kimle oynayacak?


Fenerbahçe son maçına Midtjylland deplasmanında çıkacak.


Bu karşılaşma 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi
#Midtjylland

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