Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. Kupa 2'de format değişti. Sarı-lacivertlilerin, Avrupa Ligi'ndeki rakipleri UEFA tarafından bugün gerçekleştirilen kuranın ardından belli oldu? Peki, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri kim oldu, hangi grupta yer aldı? İşte ayrıntılar...
Fransa'nın Lille takımına elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
UEFA, turnuvalarda bu sezon yeni formatı hayata geçiriyor. Kupa 2'de 36 takımlı lig olacak. Ancak her takım sadece 8 maça çıkacak.
Fenerbahçe, kuraya 2. torbadan katılsa da artık bunun da çok önemi kalmadı.
Çünkü her ekip, kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2'şer rakiple eşleşip 4'ü içeride ve 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 karşılaşma oynayacak.
Ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna, 9 ile 24. sıra arasındaki ekipler ise birbirleriyle eşleşecekleri play-off turuna kalacak.
Jose Mourinho’nun bir dönem görev yaptığı 4 kulüp; Porto, Manchester United, Tottenham ve Roma, Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bulunuyordu.
Ayrıca Frankfurt, Sociedad, Lyon, Olympiakos, Athletic Bilbao ve Nice gibi takımlar da sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında yer alıyordu.
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ KİM OLDU, HANGİ GRUPTA YER ALDI?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri şu şekilde;
> Slavia Prag
> Manchester United
> Lyon
> Az Alkmaar
> Union SG
> Mıdtjylland
> Atletic Bilbao
> Twente