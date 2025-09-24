Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin yeni hocası Tedesco'dan radikal karar: Neşter vuruyor

Fenerbahçe'nin yeni hocası Tedesco'dan radikal karar: Neşter vuruyor

11:45 24/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı lacivertli takıma neşter vurmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Özellikle son oynanan Alanyaspor ve Kasımpaşa maçları sonrasında radikal kararlar alınacağı iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre, İtalyan çalıştırıcı, form düşüklüğü nedeniyle eleştirilen Talisca için Kasımpaşa maçı sonrası kararını verdi.

40 yaşındaki teknik adamın Anderson Talisca'yı hafta sonu Süper Lig'de oynanacak Antalyaspor maçında ilk 11'de düşünmediği öğrenildi.

Ayrıca Tedesco'nun ilk 11'de de değişiklikler yapacağı ifade edildi.

#Fenerbahçe
#Tedesco
#Talisca
