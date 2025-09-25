Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı: "Artık Asensio oynamaz!"

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilmesinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco, eleştirilerin odak noktası. Sarı Lacivertlilerde konuyla ilgili konuşan ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin yeni hocası ile ilgili yüzde verdi ve önemli bir iddiada bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından Avrupa'da da çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı lacivertlilerin başında çıktığı 4 maçta 1 galibiyet alırken 2 de beraberlik aldı. Tedesco, 1 maçtan da yenilgi aldı.
Ali Koç döneminde göreve getirilen ve Sadettin Saran'ın başkanlığa seçilmesinin ardından koltuğu sallanan Tedesco'nun yerine birçok adayın ismi dillendirilmeye başlandı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynayacağı Antalyaspor maçı büyük önem taşırken sarı lacivertlilerin bu karşılaşmada alabileceği olumsuz bir sonucun Tedesco'nun görevini tehlikeye atacağı konuşuluyor.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için en güçlü adayın Aykut Kocaman olduğu ifade ediliyor. Sadettin Saran'ın tecrübeli futbol adamı ile ilgili iyi ilişkileri olması da bu iddiayı kuvvetlendiriyor.
Kocaman, basın mensuplarına seçim öncesi yaptığı açıklamada, "Antrenörlüğü bırakmadığımı, çalıştığımı söylemiştim. Hiç kimsenin, grubun ya da oluşumun adamı olmadığımı, olmayacağımı belirttim. Fenerbahçe’nin bana ihtiyaç duyduğu zaman hazırım. İhtiyaç duyarsa derken, inşallah bana hiç ihtiyaç duymasın, Fenerbahçe hep yükseklerde kalsın. İhtiyaç duyduğu zaman da hiçbir ön koşul olmadan bütün koşullarla gireceğimi söyledim. İnşallah ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olursa da buradayım" şeklinde konuşmuştu.
Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, YouTube yayınında yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin yüzde 51 oranında hocası Aykut Kocaman olur. Edson Alvarez ve İsmail Yüksek orta sahası olur. Önlerinde de Szymanski oynar. Asensio da bundan sonra oynamaz. Herkesin konuştuğu bu..." dedi.
Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor. Sarı Lacivertliler, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi. Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, Domenic Tedesco ile yoluna devam ediyor.