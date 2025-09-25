Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı: "Artık Asensio oynamaz!"

Kocaman, basın mensuplarına seçim öncesi yaptığı açıklamada, "Antrenörlüğü bırakmadığımı, çalıştığımı söylemiştim. Hiç kimsenin, grubun ya da oluşumun adamı olmadığımı, olmayacağımı belirttim. Fenerbahçe’nin bana ihtiyaç duyduğu zaman hazırım. İhtiyaç duyarsa derken, inşallah bana hiç ihtiyaç duymasın, Fenerbahçe hep yükseklerde kalsın. İhtiyaç duyduğu zaman da hiçbir ön koşul olmadan bütün koşullarla gireceğimi söyledim. İnşallah ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olursa da buradayım" şeklinde konuşmuştu.







