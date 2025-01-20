Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin yeni transferi geliyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi geliyor

12:0720/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler Premier Lig ekibinde forma giyen savunma oyuncusunu bu gece İstanbul'a getirecek.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ara dönemdeki ilk transferini yapıyor.

Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos ile prensip anlaşmasına vardı.

31 yaşındaki futbolcunun bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Diego Carlos, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Aston Villa, 1 Temmuz 2022'de Sevilla'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos'un bonservisine 31 milyon euro ödemişti.

1.85 boyundaki savunmacı, İngiliz ekibinin formasıyla 58 maça çıkarken 1 gol atıp 1 asist kaydetti.

#Fenerbahçe
#Diego Carlos
#Aston Villa

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AKFIS Akfen İnşaat talep toplama işlemleri sona erdi! Akfen İnşaat halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?