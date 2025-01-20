Fenerbahçe, stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler Premier Lig ekibinde forma giyen savunma oyuncusunu bu gece İstanbul'a getirecek.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ara dönemdeki ilk transferini yapıyor.
Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos ile prensip anlaşmasına vardı.
31 yaşındaki futbolcunun bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Diego Carlos, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imzayı atacak.
Aston Villa, 1 Temmuz 2022'de Sevilla'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos'un bonservisine 31 milyon euro ödemişti.
1.85 boyundaki savunmacı, İngiliz ekibinin formasıyla 58 maça çıkarken 1 gol atıp 1 asist kaydetti.