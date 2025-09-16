Fenerbahçe’nin yeni transferinden flaş Mourinho itirafı: ‘Onun için gelmiştim’

Fenerbahçe’nin yaz transfer sezonunda renklerine bağladığı yıldız futbolcu çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer sürecini anlatan 27 yaşındaki futbolcudan Mourinho itirafı geldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edson Alvarez, görevinden ayrılan teknik direktör Jose Mourinho hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.
Transfere karar vermesinde Portekizli çalıştırıcının büyük payı olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Bu bir sır değil, çünkü her yerde konuşuldu.
Kararımı vermemde büyük pay onundu çünkü Fenerbahçe’ye gitmeden önce onunla çok fazla temasım oldu. O kilit bir figürdü." dedi.
AS Meksika'ya konuşan Alvarez son olarak, "Ama aynı zamanda kafamda tüm olası senaryoları da düşündüm. Risklerin farkındaydım, hatta sportif direktörle birçok görüşmem oldu.
Bana haberi verdiklerinde hoş bir şey değildi ama öylece kalıp ağlayacak değilim. Artık oradayım, gördüğünüz gibi çok rekabetçi bir takımımız var.
Oraya teknik direktör için geldim ama aynı zamanda beni isteyen yönetimin de payı vardı." ifadelerini kullandı.