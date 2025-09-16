Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’nin yeni transferinden flaş Mourinho itirafı: ‘Onun için gelmiştim’

Fenerbahçe’nin yeni transferinden flaş Mourinho itirafı: ‘Onun için gelmiştim’

15:3216/09/2025, Salı
G: 16/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’nin yaz transfer sezonunda renklerine bağladığı yıldız futbolcu çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer sürecini anlatan 27 yaşındaki futbolcudan Mourinho itirafı geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edson Alvarez, görevinden ayrılan teknik direktör Jose Mourinho hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.


Transfere karar vermesinde Portekizli çalıştırıcının büyük payı olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Bu bir sır değil, çünkü her yerde konuşuldu. 

Kararımı vermemde büyük pay onundu çünkü Fenerbahçe’ye gitmeden önce onunla çok fazla temasım oldu. O kilit bir figürdü." dedi.


AS Meksika'ya konuşan Alvarez son olarak, "Ama aynı zamanda kafamda tüm olası senaryoları da düşündüm. Risklerin farkındaydım, hatta sportif direktörle birçok görüşmem oldu. 

Bana haberi verdiklerinde hoş bir şey değildi ama öylece kalıp ağlayacak değilim. Artık oradayım, gördüğünüz gibi çok rekabetçi bir takımımız var. 

Oraya teknik direktör için geldim ama aynı zamanda beni isteyen yönetimin de payı vardı." ifadelerini kullandı.

#Mourinho
#Edson Alvarez
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN DUYURU SAYFASI 2025: YKS ek tercihleri ne zaman, boş kalan kontenjanlar açıklandı mı?