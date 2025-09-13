Fenerbahçe’nin yeni transferinden Trabzonspor’a gözdağı: Maça damga vurmak istiyor

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin en tartışmalı hamlelerinden biri olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu gözünü Trabzonspor maçına dikti. Sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıkacak olan 26 yaşındaki golcü bu maça damga vurmak istiyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçı ile taraftara 'merhaba' demek istiyor.
Tartışmalı bir sürecin ardından Fenerbahçe kadrosuna katılan Aktürkoğlu, ilk etapta taraftarın eleştirileriyle karşılaşmıştı.
Ancak kısa sürede sarı-lacivertli tribünlerin desteğini arkasına alan tecrübeli futbolcu, bu kez Trabzonspor derbisinde sahaya damga vurmak istiyor.
Samandıra'da yüksek bir konsantrasyonla çalışan Kerem, derbide mutlaka gol veya asist üretmeyi hedefliyor.
İlk maçında iyi bir performans sergileyerek taraftarla bağını güçlendirmeyi amaçlayan başarılı oyuncu, teknik heyetin de büyük beklenti içinde olduğu isimlerin başında geliyor.