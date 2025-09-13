Fenerbahçe’nin yeni transferinden Trabzonspor’a gözdağı: Maça damga vurmak istiyor

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin en tartışmalı hamlelerinden biri olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu gözünü Trabzonspor maçına dikti. Sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıkacak olan 26 yaşındaki golcü bu maça damga vurmak istiyor.

1 /5 Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçı ile taraftara 'merhaba' demek istiyor.



2 /5 Tartışmalı bir sürecin ardından Fenerbahçe kadrosuna katılan Aktürkoğlu, ilk etapta taraftarın eleştirileriyle karşılaşmıştı.



3 /5 Ancak kısa sürede sarı-lacivertli tribünlerin desteğini arkasına alan tecrübeli futbolcu, bu kez Trabzonspor derbisinde sahaya damga vurmak istiyor.



4 /5 Samandıra'da yüksek bir konsantrasyonla çalışan Kerem, derbide mutlaka gol veya asist üretmeyi hedefliyor.

