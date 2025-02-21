Fenerbahçe'nin yeri değişti, Galatasaray sabit kaldı! İşte güncel UEFA kulüpler sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu oynandı. Son 16 turuna kalan takımların da belli olmasının ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Fenerbahçe'nin yeri değişirken, Galatasaray'ın sabit kaldı. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynanan son maçların ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. İşte son durum...
1- Real Madrid: 140 bin puan
2- Manchester City: 137 bin 750 puan
3- Bayern Münih: 128 bin 750 puan
4- Liverpool: 123 bin 500 puan
5- PSG: 104 bin puan
6- Roma: 102 bin 500 puan
7- Inter: 101 bin 750 puan
8- Borussia Dortmund: 100 bin 250 puan
9- Chelsea: 95 bin 500 puan
10- Bayer Leverkusen: 95 bin 250 puan
45- FENERBAHÇE: 45 bin 250 puan (1 sıra yükseldi)
56- GALATASARAY: 38 bin 250 puan (Yeri değişmedi)