Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyorlar: Transfer rekoru kırılabilir

Al Nassr Kulübü yetkililerinin, Fenerbahçeli yıldız futbolcunun transferini bitirmek için haftaya İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de kadroya katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merak konusu.
Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde en çok adı anılan isimlerin başında ise Faslı golcü En-Nesyri geliyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında 19.5 milyon euroluk rekor bedelle İspanyol ekibi Sevilla'dan renklerine bağladığı En-Nesyri'nin adı bir süredir Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile anılıyordu.
Goal Suudi Arabistan'da yer alan haberde, Al Nassr yetkililerinin 27 yaşındaki golcünün transferini bitirmek için haftaya İstanbul'a gitmesinin beklendiği aktarıldı.
En-Nesyri'nin transferi 40 milyon euroya gerçekleşirse, Süper Lig'in en pahalı satışı olacak.
Faslı golcü, Fenerbahçe'de 24 maça çıkarken 9 gol ve 3 asistle oynadı.